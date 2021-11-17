Только с третьей попытки Мосгорпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении из банка «Евростандарт» 5 млн долларов, пишет «Коммерсант» . Обвиняемыми по нему являются бывшие и. о. заместителя председателя правления кредитного учреждения Наталья Важнаткина (ее следствие считает одним из организаторов) и Дарья Гнездич, а также тогдашний советник последней Олег Олдман.

Мосгорпрокуратура направила в Таганский райсуд Москвы уголовное дело о хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 5 млн долларов из разорившегося банка «Евростандарт». Как следует из материалов дела, 5 млн долларов из хранилища кредитной организации пропали в ночь с 23 на 24 ноября 2017 года. Накануне доллары были куплены за 295 млн рублей в Глобэксбанке. Вывезли же наличность из банка некие представители «юридического лица». Поскольку никакого взлома хранилища не было, то следствие сделало вывод о причастности к хищению «материально ответственных лиц банка».

Тогда для следствия оказалась доступна лишь Важнаткина, которую задержали. После десяти месяцев под домашним арестом меру пресечения ей изменили на подписку о невыезде. Гнездич и Олдман уехали в Сербию и были объявлены в международный розыск. При этом последний о том, что стал фигурантом уголовного дела, узнал из публикации «Коммерсанта» и в феврале 2020 года добровольно вернулся в Россию, предварительно уведомив об этом правоохранительные органы. Так же, как и Важнаткина, более года он провел под арестом, правда реальным, и сейчас находится под запретом определенных действий.

Суд согласился привлечь экс-топов банка «Евростандарт» к субсидиарной ответственности по иску АСВ АСВ в январе 2020 года подало в суд заявление с требованием привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на 272,5 млн рублей его бывших топ-менеджеров Наталью Важнаткину, Дарью Гнездич и Олега Олдмана.

Ровно через год после этого Сербия экстрадировала в Россию Дарью Гнездич, которая продолжает оставаться под стражей. Примечательно, что Анастасия Оськина фигурантом этого уголовного дела стала совсем недавно. Именно с ее именем связано то, что прокуратура дважды (в декабре 2020 года и феврале 2021 года) отказывалась утверждать обвинительное заключение по этому делу.

Помимо того, что, как полагали в прокуратуре, «по предоставленным материалам невозможно дать правовую оценку действиям обвиняемых», а «допущенные нарушения исключают вынесение законного и обоснованного приговора», следовало дать и правовую оценку действиям Оськиной. Тем более что в деле имеются многочисленные показания как самих обвиняемых, так и свидетелей. Все они в один голос утверждают, что именно Оськина фактически руководила «Евростандартом» и ее указания были обязательны к исполнению.

Однако следствие всякий раз говорило о недостаточности фактов, указывающих на ее виновность. Очевидно, чтобы прокуратура и в третий раз не завернула это дело, Оськину все же включили в число обвиняемых — в августе нынешнего года Тверской райсуд Москвы заочно ее арестовал. Правда, в материалах она хоть и именуется как один из организаторов, но фигурирует лишь в качестве советника председателя правления банка. Таким образом, конечных бенефициаров этого кредитного учреждения, в чьих интересах действовали обвиняемые Важнаткина, Гнездич, Олдман и сама Оськина, следствие так и не установило. Не найдены и похищенные деньги. Хотя, например, тот же обвиняемый Олдман уверен, что никакого хищения не было в принципе. Из его показаний следует, что «якобы похищенные 5 млн долларов эквивалентны уставному капиталу банка и его нераспределенной прибыли, соответственно, бенефициары перед отзывом лицензии просто забрали свои деньги и ни один клиент «Евростандарта» не пострадал».