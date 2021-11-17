Генпрокуратура РФ подготовила законопроект о признании криптовалюты и других виртуальных активов имуществом для производства в рамках Уголовного кодекса. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в Госдуме во время выступления на «правительственном часе».

«Тревожным фактором остается все более широкое использование для совершения преступлений современных технологий, включая криптовалюты и иные виртуальные активы. Во многом этому способствуют сохраняющиеся пробелы в правовом регулировании данной сферы», – отметил он.

По словам Краснова, из-за того, что по-прежнему не определен статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать криптовалюту, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства.

«Нами инициативно подготовлен соответствующий законопроект, буду признателен за его поддержку», – заключил он.