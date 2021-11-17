Метавселенные продолжат свой рост и будут привлекательны для инвестиций, считает соучредитель и управляющий партнер частной инвестиционной компании Thoma Bravo миллиардер Орландо Браво. Об этом сообщает CNBC .



Тема метавселенных привлекла к себе внимание в прошлом месяце, когда глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сосредоточится на развитии этого направления. Концепция заключается в переносе работы, развлечений и общения в виртуальное пространство с помощью очков виртуальной реальности. Тогда же стало известно о переименовании Facebook в Meta. Цукерберг заявил, что «метавселенная — это следующий рубеж, как и социальные сети, когда мы только начинали».

Десятки других компаний, включая Microsoft, Roblox, Nvidia и британскую Improbable, уже пытаются создать программное и аппаратное обеспечение, которое могло бы обеспечить работу метавселенных.

Помимо метавселенных, Браво также оптимистичен и по отношению к криптовалюте. На конференции CNBC Delivering Alpha в сентябре он заявил, что «криптовалюта — это отличная система. Она адаптивна, децентрализована. Молодые люди хотят иметь собственную финансовую систему. Так что криптовалюты с нами надолго».

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

