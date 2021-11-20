ВТБ предлагает сервис по проверке зарубежных контрагентов. С его помощью клиенты могут убедиться в надежности и добросовестности своих иностранных партнеров, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сервис позволяет клиентам в режиме онлайн подать заявку и оперативно получить информацию о зарубежном партнере, чтобы принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Для проверки контрагента предпринимателю необходимо знать только название или регистрационный номер компании и страну ее регистрации», — говорится в релизе.

Уточняется, что сервис доступен в экосистеме ВЭД в новом интернет-банке «ВТБ Бизнес». Клиент может «выбрать вид отчета с необходимой ему детализацией: короткую, стандартную или расширенную справку. В зависимости от вида отчета предприниматель получает информацию об иностранной компании, ее рейтингах, руководителях, акционерах и аффилированных предприятиях, судебных проверках, финансовые данные, сведения об интеллектуальной собственности и производимых товарах, участии в тендерах, импортно-экспортной деятельности, лицензиях и т. д.

На текущий момент проверка доступна в отношении организаций, зарегистрированных в Китае, Белоруссии и Казахстане. Информационный сервис предоставляется на основе аналитических материалов партнеров банка.

«Клиентам ВТБ в новом интернет-банке бесплатно и без дополнительных настроек доступна цифровая экосистема ВЭД — личный кабинет участника ВЭД, в который уже встроены как классические продукты и сервисы банка (валютный контроль, международные расчеты, котировки в режиме реального времени), так и новые цифровые решения, такие как экспертиза международных контрактов, монитор событий ВЭД, таможенные сервисы и другие», — добавили в финансовом учреждении.

