Инбанк ввел в линейку предложений Private Banking вклад «Новая вершина», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Этот финансовый инструмент с повышенной ставкой будет доступен клиентам, разместившим новые денежные средства в период с 17 ноября по 30 декабря 2021 года. Максимальная доходность по нему составит 8,3% годовых в рублях с учетом капитализации процентов», — говорится в релизе.

Минимальная сумма вклада — 10 млн рублей или 100 тыс. в иностранной валюте (евро или долларах США).

Отмечается, что ограничений по максимальной сумме взноса нет. Возможность пополнения, частичного снятия и пролонгации не предусмотрена.

Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются на текущий счет вкладчика. Срок вклада фиксированный — 367 дней.