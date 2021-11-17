Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Тинькофф» на уровне «ruА+», по рейтингу установлен «позитивный» прогноз, сообщается на сайте агентства.

Как пояснили в агентстве, пересмотр кредитного рейтинга отражает повышение вероятности финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти вследствие включения банка «Тинькофф» в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО).

«Позитивный» прогноз обусловлен постепенной дальнейшей диверсификацией бизнеса в части увеличения доли обеспеченных кредитов в портфеле, а также ростом доли некредитных доходов, в том числе за счет развития брокерского обслуживания. Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, приемлемым для розничного банка качеством активов, адекватными позициями по капиталу и ликвидности, высокими уровнями корпоративного управления и рентабельности, пояснили аналитики.

В частности, умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает лидирующие позиции банка в сегменте кредитных карт и ориентацию на оказание высокотехнологичных услуг. Агентство отмечает относительно узкую специализацию на беззалоговом кредитовании физических лиц, тем не менее позитивно оценивается широкая продуктовая линейка и постепенная диверсификация бизнеса за счет быстрого роста портфеля обеспеченных ссуд (на 1 июля 2021 года доля ссуд под залог недвижимости и автокредиты составили 20% кредитного портфеля физлиц). В среднесрочной перспективе ожидается развитие ипотечного кредитования, что отразится на дополнительном росте доли залоговых кредитов.

Также агентство обращает внимание на постоянное развитие трансакционного бизнеса, в том числе рост числа клиентов и оборотов по брокерским счетам. Кредитование связанных сторон находится на невысоком уровне (отношение кредитных рисков, приходящихся на связанных с банков лиц, к капиталу составило около 14% на 1 октября 2021 года).

Эксперты пришли к выводу, что банк поддерживает адекватный уровень достаточности капитала (Н1.0 равен 11,5%, Н1.2 составляет 11,5%, Н1.1 равен 10% на 1 октября 2021 года). Текущий буфер абсорбции убытков позволяет выдерживать обесценение около 8% активов и внебалансовых обязательств под риском, при этом ввиду розничной специализации для банка характерна низкая концентрация на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам составили 6% на 1 октября 2021 года), большинство которых приходится на контрагентов с рейтингами на уровне «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА».

При этом в сентябре 2021 года банк выпустил субординированные облигации в объеме 600 млн долларов США, включение данной суммы в состав капитала приведет к росту нормативов Н1.0 и Н1.2 в пределах 3 п. п. по оценкам агентства.

«Банк поддерживает значительный запас балансовой ликвидности (отношение ликвидных активов (Лат) к привлеченным средствам составило 54% на 1 октября 2021 года), представленной преимущественно вложениями в высоконадежные облигации, которые могут быть также использованы для привлечения дополнительной ликвидности за счет сделок РЕПО. Банк также с запасом выполняет требования по нормативу краткосрочной ликвидности (LCR равен 207,3% на 1 сентября 2021 года, LCR составил 341,4% на 1 октября 2021 года)», — заключили аналитики.