Рейтинговое агентство Fitch поместило под наблюдение долгосрочный рейтинг российского Кредит Европа Банка в связи с пересмотром методологии.

«Fitch Ratings поместило ряд рейтингов четырех банков из региона Европы, Ближнего Востока и Африки в список «под наблюдением в связи с пересмотром методологии» после опубликования 12 ноября 2021 года обновленной методологии агентства по рейтингованию банков. К этим банкам относятся Bank of Valletta, АО «Кредит Европа Банк» (Россия), ProCredit Bank AD Skopje и UniCredit Bulbank AD», — говорится в релизе агентства.

В частности, сообщается, что «Fitch поместило под наблюдение в связи с пересмотром методологии долгосрочный РДЭ Кредит Европа Банка (Россия) «BB-», который обусловлен его рейтингом устойчивости «bb-».

Аналитики указывают, что рейтинги устойчивости четырех рассматриваемых банков, помещенные под наблюдение в связи с пересмотром методологии, могут быть понижены на один уровень, «поскольку их потенциальные рейтинги устойчивости на одну ступень ниже их текущих рейтингов устойчивости, а оценки бизнес-профилей и риск-профилей в настоящее время не являются основанием для позитивной корректировки рейтингов устойчивости». Относительно Кредит Европа Банка уточняется, что у него большинство ключевых рейтинговых факторов имеют скоринговую оценку «b+» или «bb-».

Обновленная методология рейтингования банков содержит изменения в присвоении рейтинга устойчивости, который оценивает собственную кредитоспособность банка, разъясняет Fitch. Методология включает применение фиксированных весов для определения потенциального рейтинга устойчивости исходя из скоринговых оценок банка по каждому из ключевых рейтинговых факторов. При этом в трех случаях агентство может присвоить более высокий или более низкий рейтинг устойчивости по сравнению с потенциальным:

более низкий — если агентство посчитает, что потенциальный рейтинг устойчивости является слишком высоким относительно скоринговой оценки операционной среды или относительно суверенного рейтинга;

более высокий или более низкий — если бизнес-профиль банка и/или его риск-профиль может оказывать более сильное влияние на итоговый рейтинг устойчивости, чем на то указывало бы взвешивание скоринговых оценок ключевых рейтинговых факторов;

более низкий — если какие-либо из финансовых ключевых рейтинговых факторов (качество активов, прибыльность, капитализация и левередж, фондирование и ликвидность) являются «наиболее слабым звеном» у банка.

Fitch обещает рассмотреть все затронутые рейтинги в течение максимум шести месяцев и делает оговорку, что не все из рейтингов, помещенных под наблюдение в связи с пересмотром методологии, обязательно будут изменены.