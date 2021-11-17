Mastercard и «Яндекс» запустили информационную онлайн-платформу «Бизнес-Академия «Яндекс» и Mastercard» для малого бизнеса, сообщается в пресс-релизе. Миссия проекта — упростить для предпринимателей доступ к нужным знаниям и навыкам ведения своего дела: от создания идеи до финансовой модели.

Отмечается, что программа состоит из пяти информационных модулей: «С чего начать и как все оформить?», «Как привлечь клиентов и какие каналы продаж выбрать?», «Где найти финансирование и как управлять деньгами?», «Как организовать бизнес-процессы и управлять командой?», «Как масштабироваться и где скрыты точки роста?».

Чтобы начать прохождение курса, желающим нужно зарегистрироваться на сайте «Бизнес-Академии «Яндекс» и Mastercard» и рассказать о себе и своем бизнесе. Участники получат доступ к личному кабинету и видео первого модуля, к презентациям, чек-листам и рекомендациям. По результатам каждого из пяти модулей организаторы проекта выберут наиболее выдающихся учеников на основе их активности и качества выполнения заданий. Победители получат возможность пройти интенсив в Москве для анализа кейсов их собственных предприятий вместе с наставниками «Бизнес-Академии «Яндекс» и Mastercard».

«Участники смогут познакомиться с действующими экспертами из крупнейших компаний и перенять ценный опыт, а затем применить полученные знания для запуска и ведения своего бизнеса», — рассказал директор по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в регионе быстрорастущих рынков Джемал Агрба.