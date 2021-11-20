ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов сегмента Private Banking «Созвездие». Диапазон увеличения ставок составил 0,6—1,6 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная ставка 8,63% годовых действует по вкладу «Большая медведица». Депозит можно оформить на сроки от трех месяцев до трех лет, условия предусматривают пополнение в течение 60 календарных дней с даты открытия. Процентная ставка варьируется в зависимости от выбранного срока размещения средств.

По депозиту «Малая медведица» ставка увеличена максимально до 8,51% при выборе ежемесячной капитализации процентов и срока вклада на три года.

По вкладу «Феникс» при размещении на два года и возможностью частичного снятия клиенты могут получить повышенный доход до 7,5% годовых. Доходность по вкладу «Орион» с возможностью снятия и пополнения составит до 7,04% годовых при размещении на срок три года и выборе ежемесячной капитализации процентов.

Депозит «ПСБ Private Banking | Приветственный» (с возможностью полного досрочного снятия средств с сохранением накопленного дохода) позволяет получать до 7,5% годовых при размещении средств на два года, до 7,3% — при размещении на один год.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Также для клиентов ПСБ Private Banking действуют два промодепозита с максимальной доходностью при размещении новых средства: классический вклад «Промо Большая Медведица» и вклад «Промо Орион». По условиям депозита «Промо Большая Медведица» клиенты могут разместить денежные средства от 20 млн рублей на срок полтора года по ставке до 8,4% годовых при выборе ежемесячной капитализации процентов.

По новому промовкладу «Орион» сроком на шесть месяцев или один год максимальная доходность составит до 7,87% годовых при выборе ежемесячной капитализации процентов. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 млн рублей для клиентов региональной сети, 5 млн рублей — для клиентов из Москвы.

Уточняется, что оформить вклады можно в офисах ПСБ Private Banking.