Доступность жилья в России начала снижаться, и по итогам года тенденция усилится из-за повышающихся ставок по ипотеке. Об этом говорится в исследовании фонда «Институт экономики города», имеющемся в распоряжении «РИА Недвижимости».

В 2018—2021 годах в большинстве крупнейших российских агломераций доступность жилья снижалась — повышалось значение коэффициента доступности жилья, означающего время (годы), необходимое семье из трех человек, чтобы накопить на стандартную квартиру площадью 40—45 кв. м.

В 2021 году коэффициент в медианной агломерации превысил значение 3, что по международной классификации означает низкую доступность. До этого показатель не превышал 3, то есть более половины агломераций относились к рынкам, где жилье было доступно.

«В 2021 году снижение доступности жилья в крупнейших агломерациях продолжилось более высокими темпами, чем в 2019—2020 годах. Если в 2018 году из 17 таких агломераций 14 относились к рынкам с доступным жильем, то в 2021 году — только шесть», — говорится в исследовании.

По словам исполнительного директора фонда Татьяны Полиди, снижение доступности жилья сдерживалось повышавшейся до 2020 года доступностью ипотечного жилья. Но по итогам этого года ожидается снижение доступности приобретения жилья с ипотекой, предупредила она.

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Полиди пояснила, что в последнее время доходы населения снижались, а цены на жилье росли, однако это компенсировалось уменьшением ставок по ипотеке. Теперь же ситуация с доходами и ценами остается прежней, а ставки начали расти, что в целом усилит тенденцию по снижению доступности жилья в стране, отметила она.

Согласно исследованию фонда, в настоящее время жилье наименее доступно в Санкт-Петербургской и Московской агломерациях, где коэффициенты равны 5,5 и 5,4. Далее следуют Казанская, Владивостокская и Краснодарская агломерации — 4,1, 4 и 3,9 соответственно.



В исследовании уточняется, что расчеты фонда основаны на данных Росстата о доходах населения и открытых данных о предложениях жилья на продажу.