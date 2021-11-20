Клиенты банка «Русский Стандарт» в октябре 2021 года, в отличие от предыдущего месяца, чаще продавали иностранную валюту, чем покупали, показала статистика кредитной организации. В общем количестве валютно-обменных операций месяца на продажу пришлось 53%, а на покупку — 47%. В общей же сумме операций по обмену валюты в октябре лидируют покупки: 58% против 42% у продаж.

По данным банка, в октябре россияне стали чаще менять валюту: общее количество таких операций в минувшем месяце выросло на 1% относительно сентября. А их общая сумма в октябре снизилась на 2% по сравнению с месяцем ранее.



При этом относительно октября 2020 года, на который пришлась вторая волна коронавируса, показатели числа и суммы валютно-обменных операций октября 2021 года заметно выросли: на 54% и 29% соответственно.

Валюту стали менять на более низкие средние чеки: в октябре общий средний чек одной обменной операции с долларами и евро снизился на 3% относительно сентября и составил 71 193 рубля.

Доллар по-прежнему в приоритете у россиян, операции с ним заметно превышают операции с евро как по сумме, так и по количеству. Причем в октябре 2021 года спрос на продажу доллара заметно вырос. Так, если в сентябре отдавалось предпочтение покупкам американской валюты, то спустя месяц приоритеты поменялись. На продажу долларов в минувшем месяце пришлось 53% от всех операций с ними, а на покупку — оставшиеся 47%.



По данным банка, в минувшем месяце общее количество операций по продаже американской валюты выросло на 8%, тогда как покупки, напротив, снизились на 6% относительно сентября. В совокупной сумме операций по обмену долларов лидируют покупки. Они заняли долю 58% от общей суммы всех операций с ними, а продажи — 42%. Средний чек обмена доллара в октябре составил 970 долларов.

В валютно-обменных операциях с евро в октябре, как и в сентябре 2021 года, показала статистика банка, лидировали продажи. На них проходится 54% от общего числа всех операций с евро, тогда как на покупки — 46%. При этом общее количество операций по продаже евро в минувшем месяце выросло на 3%, а покупок — снизилось на 2% по сравнению с сентябрем. От общей суммы всех операций с евро в октябре 2021 года 59% пришлось на покупку, а 41% — на продажу. Средний чек обмена евро составил 909 евро.

«В начале октября российский рубль был стабилен к американскому доллару благодаря высоким ценам на сырьевые ресурсы. Он также был силен по отношению к иностранным валютам в преддверии ожидаемого рынком повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании, — отмечает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. — После публикации релиза Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов до 7,5% и четким сигналом регулятора о возможном дальнейшем повышении ставки до конца 2021 года российским рублем была достигнута отметка 69,82 рубля за доллар. Такой рубеж был достигнут им впервые с июня прошлого года. На протяжении всего октября нефтяные цены продолжали корректировать курс рубля. К концу же месяца он постепенно слабел после уплаты всех налогов и на фоне восстановления американского доллара на мировом валютном рынке».

По мнению эксперта, прогнозный торговый диапазон, в котором будет колебаться валюта в ноябре, для доллара — 70—72 рубля, для евро — 81,5—83,5 рубля.

