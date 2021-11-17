Уральский Банк Реконструкции и Развития сделал ставку по рефинансированию кредитов фиксированной, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Для держателей зарплатных карт банка и клиентов с суммой кредита свыше 750 тыс. рублей она теперь составляет 7,9% годовых, для всех остальных — 8,9% годовых.

Оформить рефинансирование можно на срок до десяти лет. Максимальная сумма — 5 млн рублей. Владельцам зарплатных карт УБРиР и желающим рефинансировать действующий кредит без повышения лимита нужен только паспорт. При увеличении суммы и для новых клиентов банка дополнительно к паспорту понадобится справка о доходах или выписка из ПФР.