Введение семичасового рабочего дня поддерживает каждый второй россиянин, однако работать по такому графику согласна пока только одна из 25 компаний. К такому выводу пришел портал SuperJob, опросив 1,6 тыс. россиян, работающих по графику восьмичасового рабочего дня.

Как следует из материалов SuperJob, поводом для проведения исследования стало предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о том, чтобы сократить в осенне-зимний период стандартный восьмичасовой рабочий день на один час. По 56% мужчин и женщин, принявших участие в опросе, относятся к этой идее положительно: «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты». Отрицательно к подобной инициативе относятся 27% трудоустроенных россиян, причем мужчины — гораздо чаще женщин (31% против 23%). «Сокращение рабочих часов повлечет снижение зарплаты», — считают они. 17% опрошенных затруднились с ответом.

Оценивая собственные силы, 67% утверждают, что способны выполнить за семь часов объем работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный восьмичасовой рабочий день. Причем женщины говорили так чаще мужчин: 77% против 58%.



Работодатели к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти девять из десяти респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось, а в 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% организаций допускают переход на семичасовой рабочий день.