Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «Клиринговый центр МФБ» кредитный рейтинг «A+(RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщила пресс-служба агентства.

Как пояснили в АКРА, кредитный рейтинг КЦ МФБ обусловлен адекватным бизнес-профилем, сильными позициями по ликвидности и достаточности капитала при удовлетворительном риск-профиле.

Адекватная оценка бизнес-профиля определяется прежде всего эксклюзивной ролью КЦ МФБ как клиринговой организации и центрального контрагента, который осуществляет клиринг по итогам сделок, совершаемых на торговой площадке «СПБ Биржи».

«Основной объем операций «СПБ Биржи» приходится на сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов, динамика торгов по которым показывает стремительный рост — 75% за девять месяцев 2021 года, число котируемых инструментов превысило 1 600 (акции, депозитарные расписки). Негативное влияние на оценку бизнес-профиля оказывает высокая концентрация операционного дохода КЦ МФБ, почти 100% которого приходится на поступления от оказания услуг клирингового обслуживания», — говорится в комментарии агентства.

Аналитики АКРА отметили крайне высокий уровень норматива достаточности капитала центрального контрагента, среднее значение которого за последние 12 месяцев превышало 402% при минимально допустимом регуляторном уровне 100%.

«Это позволяет с запасом обеспечивать покрытие рисков, связанных с деятельностью центрального контрагента, а также рисков потенциального обесценения собственных балансовых активов. Поддержку оценке фактора оказывает рассчитанный АКРА усредненный показатель прибыльности (70,7% за период с 2019 года) в сочетании с низким показателем отношения операционных расходов к операционным доходам (24% за последние три расчетных периода). Помимо этого, организация планирует направить на докапитализацию средства, привлеченные в ходе IPO», — отметили эксперты.

Риск-профилю организации аналитики дали удовлетворительную оценку, как и качеству управления рисками. По мнению аналитиков, оно соответствует выбранным направлениям развития и масштабам деятельности организации.