Злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют (ICO) — они убеждают граждан инвестировать в новый токен, но перечисленные деньги уже нельзя вывести, пишут
Мошенники часто используют тему криптовалют при создании пирамид, сообщили в ЦБ. В регуляторе добавили, что нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдикции: таким образом создаются препятствия для инвесторов на тот случай, если они захотят вернуть вложения — ведь в спорной ситуации придется решать дело в суде по месту «прописки» компании.
В России наблюдается всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков. Как следует из отчета международного разработчика решений по информационной безопасности ESET, данные которого представило агентство «Пиархаб», на фоне падения курсов Bitcoin, Monero и Ethereum в мае текущего года за период с мая по август произошло снижение числа выявленных криптовалютных угроз в мире на 23,6%, при этом данная тенденция не затронула Россию.
Как отметил ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник, многие мошеннические схемы вокруг ICO, по сути, сводятся к социальной инженерии и фишингу — злоумышленники упростили процесс фальшивого ICO до схемы «переводите криптовалюту на указанный адрес — получите токены». Зачастую активные фишинговые кампании идут до проведения реального ICO, а потенциальных жертв ищут в соответствующих каналах в мессенджерах.
По словам ведущего специалиста департамента анализа защищенности Digital Security Александра Багова, многие запуски криптовалют оказались мошенническими, когда основатели исчезли вместе с фондами инвесторов без возможности регресса. Например, человеку приходит сообщение о блокировке аккаунта на криптобирже с указанным номером телефона технической поддержки, где на звонок отвечает мошенник. Он убеждает внести изменения в настройках учетной записи, чтобы предоставить удаленный доступ к платформе для покупки, продажи и хранения криптовалюты и далее распоряжается чужими средствами самостоятельно, пояснил Багов.
Чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков, если их нет — проект останавливается, сворачивается.