Злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют (ICO) — они убеждают граждан инвестировать в новый токен, но перечисленные деньги уже нельзя вывести, пишут «Известия» , ссылаясь на зампреда правления «Сбера» Станислава Кузнецова. По его словам, рост мошенничества с криптовалютами — один из трендов в сфере киберпреступности. ICO ― это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает какое-то количество собственных цифровых токенов и предлагает их ранним инвесторам до выхода на биржу, пояснил ведущий стратег Exante Янис Кивкулис. Обычно оплату необходимо внести другими криптовалютами, такими как биткоин или эфир.

Мошенники часто используют тему криптовалют при создании пирамид, сообщили в ЦБ. В регуляторе добавили, что нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдикции: таким образом создаются препятствия для инвесторов на тот случай, если они захотят вернуть вложения — ведь в спорной ситуации придется решать дело в суде по месту «прописки» компании.

Россию назвали лидером по числу криптовалютных угроз В России наблюдается всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков. Как следует из отчета международного разработчика решений по информационной безопасности ESET, данные которого представило агентство «Пиархаб», на фоне падения курсов Bitcoin, Monero и Ethereum в мае текущего года за период с мая по август произошло снижение числа выявленных криптовалютных угроз в мире на 23,6%, при этом данная тенденция не затронула Россию.

Как отметил ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник, многие мошеннические схемы вокруг ICO, по сути, сводятся к социальной инженерии и фишингу — злоумышленники упростили процесс фальшивого ICO до схемы «переводите криптовалюту на указанный адрес — получите токены». Зачастую активные фишинговые кампании идут до проведения реального ICO, а потенциальных жертв ищут в соответствующих каналах в мессенджерах.

По словам ведущего специалиста департамента анализа защищенности Digital Security Александра Багова, многие запуски криптовалют оказались мошенническими, когда основатели исчезли вместе с фондами инвесторов без возможности регресса. Например, человеку приходит сообщение о блокировке аккаунта на криптобирже с указанным номером телефона технической поддержки, где на звонок отвечает мошенник. Он убеждает внести изменения в настройках учетной записи, чтобы предоставить удаленный доступ к платформе для покупки, продажи и хранения криптовалюты и далее распоряжается чужими средствами самостоятельно, пояснил Багов.