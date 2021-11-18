Российский ВВП вырос в III квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го на 4,3%, а по сравнению с III кварталом допандемийного 2019 года — на 0,7%. Такую предварительную оценку представил накануне Росстат.

«Индекс физического объема ВВП (валового внутреннего продукта) в III квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 104,3% (относительно III квартала 2019 года — 100,7%)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при расчете были использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности:

пассажирооборот (плюс 49%);

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (плюс 13,7%);

добыча полезных ископаемых (плюс 9,4%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром (плюс 7,6%);

грузооборот (плюс 6,8%);

оптовый товарооборот (плюс 6,7%);

розничный товарооборот (плюс 5,3%);

строительство (плюс 5%);

обрабатывающие производства (плюс 3,7%).

В сельском хозяйстве наблюдалось сокращение объемов производства (минус 6,2%).

Росстат уточняет, что предварительная оценка ВВП за III квартал 2021 года выполнена на основе производственного метода. ВВП, рассчитываемый производственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты. Предварительная оценка ВВП за III квартал 2021 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Первая оценка роста ВВП за III квартал 2021 года будет опубликована 15 декабря. Она будет включать номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы и отраслевую структуру ВВП. При ее подготовке будут учтены уточнения данных от респондентов, а также дополнительная информация от министерств, ведомств и Банка России.



Ранее Росстат сообщил о росте российского ВВП во II квартале 2021 года на 10,5% в годовом выражении.