Российский фондовый рынок может потерять до 20 млрд долларов из-за несоответствия крупных эмитентов принципам ESG, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Московской биржи. Тенденция выхода институционалов из коричневых, то есть не соответствующих принципам ESG, активов заметна на международных рынках: такая стратегия получила название «негативного скрининга».

По словам директора департамента по работе с эмитентами торговой площадки Натальи Логиновой, под эту стратегию попадает около 20% российских ценных бумаг. Обозначенная ею сумма соответствует около 7% капитализации акций, находящихся в свободном обращении, и сопоставима с общим объемом инвестиций российских физлиц в фондовый рынок.

Логинова отметила, что отток такого объема может негативно повлиять на состояние российского фондового рынка, так как иностранные фонды являются ключевыми владельцами free float российского рынка акций.

Директор по рейтингам устойчивого развития рейтингового агентства «Эксперт РА» Юлия Катасонова также считает непопулярность среди компаний реального сектора практики внедрения мероприятий и документов, связанных с устойчивым развитием, негативным фактором.

Однако портфельные инвесторы относятся к таким прогнозам сдержанно. Заместитель гендиректора УК ТФГ Равиль Юсипов сказал, что вся индустрия ETF, пенсионных и других фондов переходит на стандарты ESG и «на первой странице паспорта фонда большая часть посвящена новым стандартам социальной ответственности». Однако они не будут инвестировать в компании с низким ESG «в будущем». Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов подчеркнул, что негативный скрининг является наиболее экстремальной методикой отбора проектов. Риски выхода инвесторов из проектов, безусловно, существуют, но, по его мнению, не будут иметь системный характер, так как соответствующие системы скрининга будут ранжировать проекты по более сложной методологии, «учитывая и переходные проекты».

Эксперты полагают, что риск значительного оттока средств иностранных инвесторов существует в первую очередь для компаний, оставляющих углеродный след, по большей части нефтяных. Как отметил портфельный управляющий департамента банковского обслуживания банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили, «тут никак не получится обойти проблему СО2-выбросов». Вместе с тем он полагает, что «в плане корпоративного управления и социальной ответственности российские сырьевики вполне конкурентны в сравнении с глобальными стандартами», хотя в области экологии они будут вынуждены, а многие этим активно занимаются, «диверсифицировать бизнес-модель в сторону меньшей зависимости от «грязных» активов».