Фора-Банк предлагает своим клиентам новую услугу: инвестиции в драгоценные металлы с использованием обезличенных металлических счетов (ОМС). Для покупки и продажи доступны два самых популярных металла — золото и серебро, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Минимальные объемы по операциям составляют 1 грамм золота и 10 граммов серебра соответственно. В любой момент есть возможность конвертировать накопленные драгоценные металлы в рубли, а затем и иную валюту при такой необходимости», — говорится в релизе.



Напомним, обезличенный металлический счет — это счет, на котором отображается принадлежащий клиенту металл в граммах без указания информации о количестве слитков, производителе и серийном номере. При открытии ОМС покупка металла совершается не физически, а с использованием денежных средств на счете, которые конвертируются в граммы золота или серебра по курсу банка в день покупки. Покупка и продажа металла осуществляются по текущему курсу банка. При получении дохода по операциям с драгоценными металлами возникает обязанность уплаты НДФЛ, клиент сам исчисляет и уплачивает налог. Однако НДФЛ не взимается, если средства находились на счете более трех лет (доступен налоговый вычет) либо общая сумма проданного металла не превышает 250 тыс. рублей в год.



«Вложения в драгметаллы помогают защитить сбережения в периоды нестабильности, резких скачков инфляции. В отличие от физической покупки металла (слитков) не возникает сложностей с хранением, нет рисков повреждения и утери, покупка и продажа происходят быстро по курсу банка. Наши клиенты могут использовать инструмент ОМС как спекулятивный способ зарабатывания денежных средств при волатильности цен на рынке», — комментирует управляющий филиалом Фора-Банка в Санкт-Петербурге Алина Бажулина.

Счет бесплатно можно открыть во всех отделениях банка по России.

