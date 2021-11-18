Банк России 18 ноября выпускает в обращение четыре памятные монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей в серии «Города трудовой доблести»: «Боровичи», «Екатеринбург», «Иваново» и «Омск». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На монете, посвященной городу Боровичи Новгородской области (на оборотной стороне), на первом плане размещено рельефное изображение памятного знака в честь города-госпиталя, на втором плане — арочный мост через реку Мсту.

На монете с Екатеринбургом рельефно изображен фрагмент памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, на монете «Иваново» — фрагмент памятника Героям фронта и тыла в честь боевых и трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великой Отечественной войне, а на монете «Омск» — фрагмент памятника труженикам тыла из этого города.

На монеты нанесены название города и надпись «Города трудовой доблести».



Тираж каждой из монет — 1 млн штук.