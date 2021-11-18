Блокчейн-платформа «Мастерчейн» («Системы распределенного реестра»), «ВТБ Факторинг» и единая факторинговая платформа GetFinance («ГетФинанс») завершили первый этап работ для подготовки выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в части создания сервиса для формирования цифровых портфелей обязательств, сообщается в релизе. Размер рынка ЦФА в России может превысить 1 трлн рублей.

Первый этап работ для выхода на рынок ЦФА заключался в создании конвертера обязательств под формат решения о выпуске ЦФА, позволяющего собрать пулы факторинговых обязательств для последующей эмиссии ЦФА, включающего в себя «Цифровой портфель», реализованный на «Мастерчейне». Конвертер обязательств представляет собой разработанный процесс отбора, классификации и формирования пула денежных требований для последующей эмиссии ЦФА. Цифровые портфели обязательств формируются в блокчейн-сети «Мастерчейн» и защищены от изменений, что позволяет гарантировать прозрачность и безопасность будущих сделок. На втором этапе под портфели денежных требований по факторингу планируется выпустить ЦФА для вторичного обращения требований до момента их погашения.

Компания «Системы распределенного реестра» выступает технологическим партнером и планирует стать оператором информационной системы ЦФА на платформе «Мастерчейн». «ВТБ Факторинг» выступит факторинговым провайдером и в будущем первым эмитентом ЦФА под портфель дебиторской задолженности к крупным заказчикам, а «ГетФинанс» планирует выполнять функции оператора обмена ЦФА через платформу GetFinance.

Сервис позволит упаковывать в портфель не только денежные требования, уступленные «ВТБ Факторинг» и другими факторинговыми компаниями, работающими на GetFinance, но и иные финансовые обязательства в адрес других участников рынка.