Челябинвестбанк возобновил выдачу ипотеки по ставке 6,5% годовых по программе с господдержкой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По этой программе можно приобрести у застройщиков квартиру в новом или строящемся многоквартирном доме, а также жилой дом с земельным участком. Минимальный первоначальный взнос при покупке квартиры — 15%, при покупке дома — 20%. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей, независимо от региона расположения недвижимости.

Кредит выдается на срок до 15 лет. Заемщик может отказаться от страхования жизни и трудоспособности (процентная ставка увеличится на 0,5 п. п.) и от страхования приобретаемого жилья (ставка увеличится на 0,5 п. п.).