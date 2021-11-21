Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Райффайзенбанк объявил акцию для кредитной карты «110 дней без процентов». Новые клиенты, которые до 30 ноября 2021 года сделают по этой карте покупки на 4 тыс. рублей, получат сертификат на Ozon на 1 тыс. рублей. Также банк планирует разыграть еще 31 сертификат для совершения покупок на Ozon на 3 тыс. рублей среди всех владельцев кредитных карт «110 дней без процентов», открытых в период акции. Призы победителям будут отправлены по СМС до 9 декабря. Акция действует при оформлении карты на промостранице Райффайзенбанка.

Банк ДОМ.РФ начал выпускать новые кредитные карты с льготным периодом 120 дней и лимитом до 750 тыс. рублей. Их владельцы могут совершать бесплатные переводы по номеру карты и снимать наличные за счет кредитных средств до 10 тыс. рублей в месяц и 50 тыс. рублей в месяц для держателей пакета услуг «Премиальный». Льготный период распространяется на покупки, переводы, выдачу наличных и начинает действовать с момента осуществления первой операции по карте.

Россельхозбанк предлагает кредитную карту для покупок в рассрочку в любых магазинах. Можно совершать любые покупки без начисления процентов за пользование кредитными средствами на протяжении трех месяцев, а также оформить дополнительный период рассрочки на срок до трех месяцев. Лимит карты — до 350 тыс. рублей. За выпуск карты и ее обслуживание плата не взимается. Рассрочка на первые три месяца предоставляется бесплатно, дополнительный период рассрочки оформляется с минимальной комиссией. Карта действует три года с момента выпуска. Снятие наличных и переводы по карте не предусмотрены.

Банк «Русский Стандарт» предоставляет возможность держателям карт «Мир» пользоваться бесконтактным платежным сервисом Apple Pay. Для настройки оплаты этой картой необходимо зайти в приложение Wallet на iPhone или в мобильный банк «Русского Стандарта», для совершения платежа — поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, кроме того, используется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac можно совершать покупки в приложениях и на сайтах, открытых в Safari.

СДМ-Банк запустил сервис бесконтактных платежей Apple Pay для держателей карт «Мир. Чтобы подключить карту, нужно зайти в приложение Wallet на iPhone и следовать инструкциям. Apple Pay готов к использованию, как только карта будет привязана к iPhone, Apple Watch или Mac. Для совершения платежа достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Пользователь проходит аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, также применяется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С помощью Apple Pay можно оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

Банк «Зенит» объявил о запуске сервиса переводов между своими счетами в разных банках (Me2Me) через Систему быстрых платежей. В мобильном приложении «Зенит Онлайн» можно запросить перевод средств со своего счета в другом банке, зачисление осуществляется мгновенно и без комиссии в рамках установленных лимитов — достаточно указать банк, из которого планируется перечислить деньги, и отправить запрос. После подтверждения этой операции в приложении банка-отправителя деньги моментально будут переведены на счет в банке «Зенит».