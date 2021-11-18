Райффайзенбанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта.

Теперь получить кредит на покупку квартиры в новостройке клиенты «с улицы» могут под 8,99–10,99% годовых. При покупке готовой квартиры и по кредиту под залог недвижимости, имеющейся в собственности у заемщика, обновленные процентные ставки составляют 8,99–9,69%.

Кредиты на покупку апартаментов теперь выдаются под 8,99–9,99% годовых.

Рефинансировать действующие ипотечные кредиты, оформленные в сторонних банках, можно под 9,29–10,79%.

Денежные средства предоставляются в сумме до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Внутри указанных диапазонов ставки зависят от суммы кредита и размера первоначального взноса заемщика. Для зарплатных клиентов банка действуют скидки к ставке — размер варьируется в зависимости от программы. В случае подачи заявки без использования онлайн-сервисов (в том числе через партнерские каналы) применяется надбавка к ставке в размере 0,3 п. п.

Ставки действуют при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и один месяц, надбавка возрастет до 3,2 п. п.



Кредит наличными под залог недвижимости теперь доступен по ставке 9,99% годовых, сумма и срок остались без изменений — до 18 млн рублей для зарплатных и премиальных клиентов банка, до 9 млн рублей для прочих клиентов на срок от года до 20 лет. Залоговая недвижимость должна принадлежать на праве собственности только заемщику и/или его или ее супруге или супругу. Аналогичные условия действует и при рефинансировании ипотечного и других кредитов с возможностью получения дополнительных денежных средств на личные цели.