ВТБ внедрит сервис обновления паспортных данных в мобильном приложении. Об этом сообщили в банке, подчеркнув, что такую услугу он запустит первым в России.

Уточняется, что сервис появится в обновленной версии «ВТБ Онлайн» зимой.

Новый сервис позволит в несколько кликов загрузить с портала «Госуслуги» в «ВТБ Онлайн» новые паспортные данные, если у клиента произошла плановая замена документа, после смены фамилии, утери паспорта или по другим основаниям. Оформлять бумажное заявление не потребуется. Клиенту достаточно будет зайти в свой профиль в системе «ВТБ Онлайн» и с помощью портала «Госуслуги» загрузить персональные сведения.

В случае если данные паспорта на «Госуслугах» будут отличаться от информации в системах банка, необходимо загрузить скан актуального паспорта в «ВТБ Онлайн». После автоматической сверки информация будет обновлена и в банковском приложении.

«Порядка 10 тысяч наших клиентов ежемесячно сталкиваются с необходимостью срочного изменения паспортных данных из-за того, что документы стали недействительны. <…> Теперь они смогут провести необходимые операции без визита в отделение банка или государственных структур», — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В банке рассчитывают, что только в следующем году новой услугой воспользуются порядка 0,5 млн россиян.



ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка, в рамках которого запущено 30 новых онлайн-сервисов. В том числе в обновленном мобильном банке реализованы ряд дополнительных функций, связанных с получением государственных и нефинансовых сервисов. «Полностью обновился профиль клиента: теперь в одном разделе собрана вся информация о пользователе, включая личные документы и управление индивидуальными настройками приложения. Здесь же при необходимости можно самостоятельно изменить свой e-mail, а в будущем — и номер телефона», — рассказали в ВТБ.