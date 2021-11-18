🔹 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Глава регулятора затронула темы инфляции, ипотеки и роста закредитованности, а также рассказала о перспективах российской экономики. По словам Набиуллиной, восстановление экономики после вызванного пандемией кризиса почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида: худшее позади, но угроза здоровью остается.



🔹 Россиянам предложили согласовывать банковские операции с родственниками. Депутат Госдумы Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно ему, россиянам предоставят право подачи заявления в банк, в котором они поручат своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам.

🔹 В Госдуме создадут рабочую группу по защите вкладов граждан в банках от инфляции. С таким предложением в ходе обсуждения в Госдуме с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной «Основных направлений единой денежно-кредитной политики» выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он заметил, что «ставка рефинансирования выросла, инфляция выросла, но ставки по депозитам в банках не растут».

🔹 Мошенники стали красть деньги при запуске фейковых криптовалют. Злоумышленники начали использовать для обмана россиян первичное размещение криптовалют — они убеждают граждан инвестировать в новый токен, но перечисленные деньги уже нельзя вывести. ICO ― это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает какое-то количество собственных цифровых токенов и предлагает их ранним инвесторам до выхода на биржу. Обычно оплату необходимо внести другими криптовалютами, такими как биткоин или эфир.