Банк России 18 ноября принял решение о выдаче ООО «Брокеркредитсервис — Форекс» («БКС-Форекс», Москва) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. Информация об этом опубликована на сайте Банка России.

Таким образом, список форекс-дилеров с лицензией ЦБ увеличится до четырех компаний.

Напомним, согласно закону о рынке Forex, вступившему в силу 1 января 2016 года, все компании, работающие на этом рынке в России, должны проходить процедуру лицензирования в ЦБ. Также по этому закону подобные компании должны вступить в саморегулируемую организацию.

