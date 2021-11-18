Банк России 18 ноября принял решение о выдаче ООО «Брокеркредитсервис — Форекс» («БКС-Форекс», Москва) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. Информация об этом
Таким образом, список форекс-дилеров с лицензией ЦБ увеличится до четырех компаний.
Напомним, согласно закону о рынке Forex, вступившему в силу 1 января 2016 года, все компании, работающие на этом рынке в России, должны проходить процедуру лицензирования в ЦБ. Также по этому закону подобные компании должны вступить в саморегулируемую организацию.
В последний раз список российских компаний с лицензией форекс-дилера расширялся в декабре 2018 года, тогда он увеличился до девяти игроков, но позже в том же месяце лицензии пяти компаний были аннулированы из-за нарушений, а в декабре 2020-го еще одна компания сама сдала лицензию. По состоянию на 17 ноября 2021 года в