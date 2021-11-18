Госдума создаст рабочую группу, которая займется защитой вкладов граждан от обесценивания в условиях роста темпов инфляции. Об этом в четверг на пленарном заседании во время рассмотрения основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание на то, что ставка рефинансирования и инфляция в стране выросли, в отличие от ставок по депозитам в банках. «Получается, что вклады граждан обесцениваются. Мы не можем с вами не обсудить этот вопрос», — сказал Вячеслав Володин.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор административно на эту ситуацию повлиять не может, так как речь идет о снижении маржи банками, а для этого необходима конкуренция в банковском секторе. «Она должна толкать эту маржу вниз», — сказала Набиуллина.

«Здесь нужно посмотреть вместе на антимонопольное какое‑то регулирование, чтобы было давление на маржу», — предложила глава ЦБ. И предложила также подключить к решению данного вопроса правительство РФ.

В связи с этим Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, которую бы возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Также к этой работе, по словам Володина, должны подключиться председатели профильных комитетов.

Председатель Госдумы сообщил, что на следующей неделе парламентарии будут обсуждать кандидатов на должность заместителя председателя Банка России.

«Пусть соискатели должностей нам расскажут, как они видят решение этих вопросов. Если вы нам поможете, у нас все получится. Правительство прислушается к тому, о чем говорят депутаты и Центральный Банк, — во всяком случае, никогда не возражало, чтобы мы решали такие вопросы», — сказал Вячеслав Володин.

«У нас есть обязательства, которые мы взяли в ходе избирательной кампании. Мы должны людей защищать. Это наша неотъемлемая часть работы. Когда мы говорим о том, что на рынке складывается ситуация, при которой инфляция выросла, а вклады обесцениваются, мы должны защитить граждан. Президент перед нам так задачу ставит. Мы так должны строить свою работу. Поэтому ждем от вас предложений на следующей неделе», — заключил председатель Госдумы.