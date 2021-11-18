Рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что российские банки по итогам 2021 года получат рекордную прибыль на уровне 2,2—2,3 трлн рублей. Об этом сообщил директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко в ходе ежегодной конференции «S&P Global Ratings — Россия», передает ТАСС.

«В 2021 году банки покажут рекорд по уровню прибыли. Мы ожидаем результата на уровне 2,2—2,3 триллиона рублей», — сказал он.

Вороненко отметил, что на рост прибыли влияют два основных фактора: улучшение динамики роста бизнеса, особенно в сегменте высокорентабельного розничного кредитования, а также более высокие темпы изменения активов по сравнению со стоимостью фондирования.

Согласно прогнозам S&P, в 2022 году ожидаемый уровень кредитных потерь российских банков будет ниже, чем в большинстве систем развивающихся рынков.



Ранее глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявлял, что Банк России сохраняет прогноз по рекордной прибыли банковского сектора в 2021 году на уровне 2,5 трлн рублей.