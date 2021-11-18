Банк ДОМ.РФ почти в два раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита для приобретения квартиры в строящемся или готовом доме, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут оформить в ипотеку жилье стоимостью до 50 млн рублей. Для других регионов максимальная сумма кредита увеличена до 30 млн рублей. Ранее максимальная сумма ипотеки в рамках этих программ составляла 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 15 млн рублей для других регионов. Кроме того, клиентам банка доступна скидка к ставке в размере 0,5 процентного пункта, которая устанавливается автоматически при сумме кредита от 6 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 3 млн рублей в других регионах.

Оформить кредит на покупку жилья в новостройке в Банке ДОМ.РФ можно по ставке от 7%, в готовом доме — от 8%, первоначальный взнос по этим программам составляет от 10% стоимости недвижимости. Наиболее выгодными условиями могут воспользоваться действующие зарплатные клиенты банка, сотрудники медицинской или научной сферы и заемщики, подтверждающие доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента.