Росбанк представил стратегию на 2021—2025 годы. Документ назван «Устойчивый рост» и предусматривает лидерство кредитной организации среди международных банков в России к концу охваченного стратегией периода, следует из материалов финучреждения.

«При создании нашей стратегии мы ориентировались на ключевую цель — к 2025 году стать лучшим международным банком в России для наших клиентов, сотрудников и общества в целом. Название стратегии «Устойчивый рост» тесно связано с предназначением группы Societe Generale, а именно: строить вместе с нашими клиентами надежное и устойчивое будущее, предлагая ответственные и инновационные финансовые решения», — комментирует председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Тремя основными направлениями, на которых сфокусирована стратегия, названы «клиент», «эффективность» и «устойчивое развитие». Так, банк ставит перед собой задачу войти в топ-пятерку игроков на рынке по показателю NPS (net promoter score — основной инструмент для измерения уровня удовлетворенности клиентов) во всех клиентских сегментах.

В корпоративном бизнесе Росбанк планирует в 2021—2025 годах «удерживать лидерские позиции и развивать как продукты и сервисы для массового сегмента, так и индивидуальные решения для крупных корпораций и наращивать объемы бизнеса на уровне или быстрее рынка», а также продолжить развитие сквозной цифровизации и безбумажного взаимодействия с клиентами.

Одна из ключевых целей — дальнейшая диверсификация клиентской базы путем увеличения количества клиентов из сегмента среднего бизнеса (с годовой выручкой 0,4—4 млрд рублей) со средним ежегодным темпом до 17% к 2025 году. «Рост будет основан на эффективной работе клиентских менеджеров, расширении городов присутствия среднего корпоративного бизнеса по всей стране. Кроме того, реализацию амбициозного тренда обеспечат инновационные продуктовые предложения: облегченный для клиента процесс кредитования, а также максимальная цифровизация трансакционных продуктов», — объясняют в банке.

В части облуживания инвесторов на финансовых рынках Росбанк планирует развивать широкую сервисную платформу для всех типов клиентов и предложить полный спектр брокерских услуг и услуг на рынке коллективных инвестиций в рамках дочерней управляющей компании «РБ Капитал» и «РБ Специализированный депозитарий».

Подчеркивается, что Росбанк ставит перед собой цель быть банком первого выбора для международных компаний.

«Планируем развивать продуктовую линейку на рынках капитала, фокусируясь на наших традиционно сильных сторонах — деривативах для покрытия валютных и процентных рисков, а также, пользуясь экспертизой группы Societe Generale, разрабатывать новые индивидуальные решения для наших клиентов как в области хеджирования рыночных рисков, так и в размещении свободных средств. Одним из приоритетов является и останется диджитализация наших стандартизированных продуктов, а также фокус на технологии работы с big data», — говорится в релизе.

Также Росбанк стремится стать одним из лидеров в области корпоративных ESG-продуктов с предоставлением и организацией финансирования устойчивого развития как минимум на 150 млрд рублей до 2025 года включительно.

В рознице основная амбиция Росбанка — поступательное и устойчивое повышение уровня удовлетворенности клиентов, подчеркивается в сообщении. Банк планирует наращивать клиентскую базу на 5—10% ежегодно, а также расти наравне с рынком или более высокими темпами во всех ключевых сегментах.

В числе прочего кредитная организация нацеливается на то, что к 2025 году все ее ключевые продукты будут доступны онлайн, 70% всех розничных продаж будут осуществляться через онлайн-каналы (против 50% в 2021 году).

Росбанк намерен продолжать развитие жилищной экосистемы, построенной вокруг главного продукта — ипотеки, и ставит целью удвоить объемы выдачи ипотечных кредитов к 2025 году и занять лидирующую позицию по показателю NPS.

В автокредитовании банк намерен как минимум удерживать позицию в топ-тройке игроков, а также стать первым по кредитам на покупку электромобилей, следует из релиза.

Еще одна стратегическая цель финучреждения — «занять первое место по показателю NPS для клиентов private banking и предложить одну из лучших программ премиального банковского обслуживания на рынке». Также предполагается увеличить долю активов розничных клиентов, которые инвестируются в устойчивые продукты, до 25% с текущих 10%.

«Росбанк внедряет концепцию продажи своих продуктов и услуг третьим лицам (подход bank as a service), получая максимальную отдачу в существующих условиях и постоянно внедряя новые возможности. Данный подход станет одной из точек роста розничного бизнеса в период до 2025 года», — добавляют в кредитной организации.



Также банк сообщает о своем стремлении занять лидирующие позиции по привлекательности среди российских работодателей, в том числе «быть среди лучших работодателей digital-направлений».