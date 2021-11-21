Держателям кредитной карты Райффайзенбанка «110 дней без процентов» доступны скидки до 35% в категории трат «путешествия». Как уточняет пресс-служба кредитной организации, они распространится на предложения партнеров по бронированию отелей, автомобилей и организацию туристических экскурсий и маршрутов.

Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. рублей ежемесячно.



Ранее банк объявил акцию для кредитной карты «110 дней без процентов». Новые клиенты, которые до 30 ноября 2021 года сделают по этой карте покупки на общую сумму 4 тыс. рублей, получат сертификат на Ozon на 1 тыс. рублей.

Также банк дополнительно планирует разыграть еще 31 сертификат для совершения покупок на Ozon на сумму 3 тыс. рублей среди всех владельцев кредитных карт «110 дней без процентов», открытых в период акции. Призы победителям будут отправлены по СМС до 9 декабря.