Банк «Ренессанс Кредит» открыл новый операционный офис в Нижнем Новгороде. Отделение находится по адресу: ул. Максима Горького, д. 218/22, пом. 12.

«Офис «Нижний Новгород» — современное расчетно-кассовое отделение «Ренессанс Кредита», в котором клиенты могут производить все без исключения расчетно-кассовые операции от оформления или погашения кредита, открытия депозита, кредитной или дебетовой карты до платежей и денежных переводов», — говорится в сообщении.

В банке напоминают, что отделение в Нижнем Новгороде было открыто в 2009 году. Изначально оно располагалось в исторической части города, в непосредственной близости от Кремля. Однако это вызывало затруднения с точки зрения транспортной доступности, парковочного пространства, а также функционирования финансовой организации в дни проведения массовых мероприятий. Для удобства клиентов было принято решение перенести офис на улицу Горького.

График работы: понедельник — пятница с 10:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 16:00.