ВТБ запустил новый вклад «Выгодное начало». Он доступен при отсутствии у клиента действующих договоров срочного банковского вклада или накопительного счета в этом банке в течение последних 180 дней.

Минимальная сумма депозита при обращении в отделение банка — 30 тыс. рублей, при оформлении онлайн — 1 тыс. Срок размещения средств составляет 370 дней. Базовая процентная ставка при открытии депозита в офисе — 7,44%, онлайн — 7,72% годовых. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка увеличится на 1 процентный пункт.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

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