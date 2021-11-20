Банк «Приморье» повысил ставки по вкладу «Мультивалютный+» в рублях. Как уточняет пресс-служба кредитной организации, рост составляет до 0,7 процентного пункта, максимальная доходность — 7,2% годовых.



«Вклад «Мультивалютный+» подходит клиентам, которые диверсифицируют вложения и предпочитают не хранить все деньги в одной валюте. Открыть вклад можно сразу в четырех валютах (рубли, доллары, евро и юани) и конвертировать валюты самостоятельно внутри вклада. Периодичность и сумма перевода части вклада между счетами неограниченны», — говорится в релизе.

Отмечается, что перевод части общей суммы вклада со счета вклада в одной валюте на счет вклада в другой валюте осуществляется по курсу банка, который используется в момент совершения операции.

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Пополнение вклада «Мультивалютный +» возможно в течение первых 60 дней, срок действия вклада — 181 и 385 дней. Минимальная сумма для открытия депозита — 100 тыс. рублей в сумме на все счета в совокупности. Способ выплаты процентов: ежемесячная капитализация процентов либо выплата на счет.

Пополнять этот и другие вклады можно как безналичным способом (через мобильное приложение), так и наличными денежными средствами в кассах банка, в платежных терминалах при помощи пластиковой карты.