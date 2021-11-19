Балерина Анастасия Волочкова стала потерпевшей в громком уголовном деле в отношении членов крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской QBF («КьюБиЭф»), пишет «Коммерсант» . Ей предполагаемые мошенники остались должны 1,7 млн рублей.

Анастасия Волочкова обратилась в ОМВД России по Тверскому району Москвы в минувшую среду. В своем заявлении она сообщила, что инвестировала в прошлом году в компанию 3 млн рублей и на сегодняшний день та не вернула ей 1,7 млн рублей. По словам балерины, в середине июня прошлого года на ее мобильный позвонил некий Тимур, назвавшийся представителем «КьюБиЭф». На вопрос, откуда он взял номер телефона, молодой человек ответил, что «в базе».

«После этого сказал, что знает, какие у меня связи, и без затей предложил, чтобы я порекомендовала их компанию своим друзьям для вложения денег, — рассказала Анастасия. — Я, естественно, отказалась. Тогда мне предложили самой стать инвестором».

31 июля 2020 года Анастасия Волочкова приехала в офис «КьюБиЭф», располагавшийся в комплексе «Город столиц» в Москве-Сити. Там она заключила договор сроком на один год, а еще через несколько дней перевела на счет компании 2 млн рублей под 10% годовых. Через некоторое время Тимур убедил Волочкову перевести им еще 1 млн рублей сроком на три месяца. «Последующие три месяца я получала на свою электронную почту от компании «КьюБиЭф» пустые платежные поручения без сумм и без каких-либо подписей, что меня несколько насторожило», — уточнила балерина.

ЦБ ввел в «КьюБиЭф» временную администрацию из-за отказа компании рассчитываться с кредиторами Банк России назначил временную администрацию в ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф» сроком на три месяца с приостановлением полномочий исполнительных органов организации. О решении от 21 сентября 2021 года сообщается на сайте регулятора в среду, 22 сентября.

В итоге Волочкова, в отличие от сотен других пострадавших, успела по истечении оговоренного срока вернуть не только свой миллион, но и прибыль от вклада — 150 тыс. рублей. Однако 2 млн рублей в августе 2021 года Волочковой не вернули. После обысков, которые сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в мае нынешнего года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «КьюБиЭф» практически свернула свою работу.

«Тогда я добралась до гендиректора «КьюБиЭф» Станислава Матюхина, который пообещал, что деньги мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии. Делать этого я не стала, но 500 тысяч рублей мне все же вернули», — подытожила Волочкова.

После этого сотрудники «КьюБиЭф» перестали выходить с клиенткой на связь — Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн рублей адресовать бенефициару финансовой группы «КьюБиЭф» Роману Шпакову, который оказался вне досягаемости даже для правоохранительных органов.

Банк России в июле этого года принял решение аннулировать с 20 января 2022 года выданные ИК «КьюБиЭф» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине неоднократного в течение года нарушения компанией требований законодательства РФ о ценных бумагах. ЦБ пояснял, что компания обязана «прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19 января 2022 года».