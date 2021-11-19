Ретейлер X5 Group запускает финансовые сервисы под брендом «X5 Банк». Проект реализуется самостоятельной компанией, в состав учредителей которой входят X5 Group и Альфа-Банк.

Как следует из сообщения X5, на первом этапе проект будет включать цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», и банковские услуги: платежи, переводы, рублевый кэшбэк за покупки и другие.

Цифровая «X5 Карта» уже доступна пользователям мобильного приложения торговой сети «Перекресток» в десяти городах (Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске, Уфе, Перми и Воронеже), а в течение месяца возможность ее оформить появится у покупателей «Пятерочки» в 13 городах (помимо вышеперечисленных — в Новосибирске, Омске и Красноярске).

«Для получения карты нового типа нужно в приложении одной из сетей обновить свою текущую карту лояльности до банковской. При оформлении в приложениях также можно заказать себе пластиковую карту и доставить ее курьером», — поясняют в X5.

Кроме того, в течение месяца появятся стойки «Х5 Банка» в 30 магазинах «Пятерочка» в Москве, где также можно будет оформить карту.

Пополнить счет «X5 Карты» можно в приложениях сетей и через мобильное приложение Альфа-Банка без комиссий, а также через банкоматы любого банка РФ и Систему быстрых платежей. При совершении покупок пользователям «X5 Карты» вернется до 2% от суммы потраченных средств, также предусмотрен процент на остаток по карте в размере до 8% годовых.

«Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе «клиентского пути», поэтому мы запустили «X5 Банк» и первыми выпустили один из самых востребованных банковских продуктов — дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский функционал. Такой бизнес позволит нам быть еще ближе к покупателям и предлагать новые возможности, удобные для клиента», — прокомментировал главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.



Выпуск и обслуживание «Х5 Карты» бесплатны. По мере развития продуктовой линейки «Х5 Банк» планирует предлагать другие платежные сервисы под своим брендом.