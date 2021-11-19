Мошенники начали эксплуатировать тягу людей к развлечениям. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Мошенники эксплуатируют не только жажду наживы, но и тягу к развлечениям. К примеру, стоило сериалу «Игра в кальмара» набрать популярность, как появились вредоносные приложения и программы с этим названием. Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека», — пояснил он.

При этом, по словам Кузнецова, принципиально новых мошеннических схем сегодня не фиксируется, поскольку действующие схемы по-прежнему демонстрируют свою эффективность.

«Однако можно отметить некоторые тренды, в частности рост мошенничества с криптовалютами. К примеру, злоумышленники начали использовать ICO (Inital Coin Offering) — первичное размещение монет. Они делают рассылку с предложением инвестировать в монеты нового стартапа и направляют ссылку на оплату, а после получения средств перестают выходить на связь», — пояснил он.

Зампред правления «Сбера» добавил, что появился и другой тренд — «инвестиционные онлайн-игры», которые, по сути, являются финансовыми пирамидами. «Игрок регистрируется в экономическом проекте с заявленной возможностью вывода средств, что-либо там покупает: к примеру, виртуальную недвижимость, которая должна приносить реальный доход, если в проект будут вовлечены новые игроки. Рано или поздно «игра» сворачивается, а деньги вывести оказывается невозможно», — заключил он.