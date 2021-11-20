Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Райффайзенбанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта. Теперь получить кредит на покупку квартиры в новостройке клиенты «с улицы» могут под 8,99—10,99% годовых. При покупке готовой квартиры и по кредиту под залог недвижимости, имеющейся в собственности у заемщика, обновленные процентные ставки составляют 8,99—9,69%. Кредиты на покупку апартаментов теперь выдаются под 8,99—9,99% годовых. Рефинансировать действующие ипотечные кредиты, оформленные в сторонних банках, можно под 9,29—10,79%. Денежные средства предоставляются в сумме до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Кредит наличными под залог недвижимости теперь доступен по ставке 9,99% годовых, сумма и срок остались без изменений — до 18 млн рублей для зарплатных и премиальных клиентов банка, до 9 млн рублей для прочих клиентов на срок от года до 20 лет.



СберБанк повысил ставки по ипотечным программам на 0,4—0,6 п. п. Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало доступно под 8,3—9,8% годовых (от 0,1% годовых по программе субсидирования ставки застройщиками), на приобретение готового жилья — под 8,5—10,1% годовых, на строительство жилого дома — под 10,1% годовых, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 9,3% годовых, на покупку гаража или машино-места — под 10,2% годовых. Минимальный взнос составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости квартиры, 25% — гаража или машино-места, участка, загородной недвижимости либо при строительстве жилого дома. При кредитовании без подтверждения дохода минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20%. Максимальный размер К/З при рефинансировании составляет 85%. Допустимая сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. до 60 млн рублей, а срок — достигать 30 лет.

Процентная ставка по военной ипотеке теперь составляет 7,9% годовых. Кредиты по ней предоставляются на сумму до 3,37 млн рублей сроком до 25 лет при наличии у заемщика 15% первоначального взноса. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало возможно под 8,6—9,1% годовых.

Банк также увеличил максимальную сумму кредита при приобретении квартир, в том числе в таунхаусах, в рамках программы «Жилищный кредит по двум документам». Теперь для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 60 млн рублей, для остальных регионов страны — 15 млн. При покупке других объектов недвижимости максимальная сумма не изменилась — 30 млн и 8 млн рублей соответственно. Для подачи заявки на ипотеку по этой программе необходимы всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

Кроме того, «Сбер» и группа компаний «ФСК» запустили новую программу субсидирования без господдержки со ставкой от 6,6% годовых. Условия распространяются как на готовое, так и на строящееся жилье. Ставка по данной программе фиксируется на весь срок кредитования (от 12 до 20 лет), первоначальный взнос составляет от 15% стоимости объекта недвижимости. Клиенты могут выбрать одну из трех опций, чтобы снизить ставку и ежемесячный платеж. Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Датский квартал» стоимостью 6,7 млн рублей в ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом 15% и суммой кредита 5,695 млн рублей ежемесячный платеж по ставке 6,6% составит 42,8 тыс. рублей.

Заемщики СберБанка смогут приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке, находящиеся в залоге у кредитной организации. Подать заявку и оформить кредит можно онлайн. Процентные ставки составляют от 7,9% годовых. Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми, ставки по которой составляют от 5% годовых.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

УБРиР сделал ставку по рефинансированию кредитов фиксированной. Для держателей зарплатных карт банка и клиентов с суммой кредита свыше 750 тыс. рублей она теперь составляет 7,9% годовых, для всех остальных — 8,9% годовых. Оформить рефинансирование можно на срок до десяти лет. Максимальная сумма — 5 млн рублей. Владельцам зарплатных карт УБРиР и желающим рефинансировать действующий кредит без повышения лимита нужен только паспорт. При увеличении суммы и для новых клиентов банка дополнительно к паспорту понадобится справка о доходах или выписка из ПФР.



Челябинвестбанк возобновил выдачу ипотеки по ставке 6,5% годовых по программе с господдержкой. По этой программе можно приобрести у застройщиков квартиру в новом или строящемся многоквартирном доме, а также жилой дом с земельным участком. Минимальный первоначальный взнос при покупке квартиры — 15%, при покупке дома — 20%. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей, независимо от региона расположения недвижимости. Кредит выдается на срок до 15 лет. Заемщик может отказаться от страхования жизни и трудоспособности (процентная ставка увеличится на 0,5 п. п.) и от страхования приобретаемого жилья (ставка вырастет на 0,5 п. п.).

Банк ДОМ.РФ почти в два раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита для приобретения квартиры в строящемся или готовом доме. Теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут оформить в ипотеку жилье стоимостью до 50 млн рублей. Для других регионов максимальная сумма кредита увеличена до 30 млн рублей. Оформить кредит на покупку жилья в новостройке можно по ставке от 7%, в готовом доме — от 8%, первоначальный взнос по этим программам составляет от 10% стоимости недвижимости. Наиболее выгодными условиями могут воспользоваться действующие зарплатные клиенты банка, сотрудники медицинской или научной сферы и заемщики, подтверждающие доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента.