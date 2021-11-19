России при текущих объемах ввода жилья понадобится около 25 лет, чтобы сравняться со среднестатистическими европейскими странами по количеству квадратных метров на душу населения. Такую точку зрения высказал на онлайн-конференции СберБанка вице-президент его блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Владимир Ситнов, передает РБК .

«Если мы в следующие годы будем вводить жилье такими же темпами, какими вводим сейчас (около 80—85 миллионов квадратных метров), нам требуется не менее четверти века, чтобы сравняться со среднестатистическими европейскими странами, не говоря уже о развитых странах. Это вселяет надежду, что мы достаточно долго будем находиться на уровне повышенного спроса на недвижимость», — отметил Ситнов.

По оценкам СберБанка, для сохранения объемов ввода жилья требуется выдавать разрешения на строительство в 2021—2022 годах не менее чем на 42 млн кв. м. По данным Минстроя, обеспеченность жильем в России сейчас составляет 26,9 кв. м на душу населения. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 33,8 кв. м. Для сравнения: уровень обеспеченности жильем во Франции, Финляндии сейчас уже достигает почти 40 кв. м на одного человека, а в Германии превышает 40 «квадратов».



Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал нарастить объем ввода жилья в стране до 85 млн кв. м. Согласно нацпроекту, к 2030 году в России должно вводиться около 120 млн кв. м жилья. По данным Росстата, в 2020 году в России было построено 82,2 млн кв. м жилья.