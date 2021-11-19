Научить финансовой грамотности своих детей хотело бы 89% жителей России в возрасте от 18 до 50 лет, выяснили накануне Всемирного дня ребенка «СберСтрахование жизни» и медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что больше всего желающих научить детей финансовой грамотности среди людей старше 50 лет (50%), 43% составляют люди от 30 до 50 лет, 7% — от 18 до 30 лет. Интересно, что мужчин, считающих финансовую грамотность детей залогом успеха, вдвое больше, чем женщин: 67% и 33% соответственно.

Также 82% респондентов считают важным объяснять детям необходимость копить и откладывать, а 18% опрошенных полагают, что этому должен научить опыт. При этом 76% россиян поддерживают идею давать детям карманные деньги, чтобы научить их работать с финансами, 13% против этого, а 11% опрошенных даже не задумывались об этом.

МВД: повышение финансовой грамотности населения поможет искоренить дистанционных мошенников Проблему распространения IT-преступлений и дистанционных хищений в России не решить без повышения финансовой грамотности населения, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев.

По данным исследования, 60% из тех, кто поддерживает идею давать детям карманные деньги, считают оптимальной сумму от 500 рублей до 1 тыс. рублей ежемесячно, 16% опрошенных готовы выделять от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а 10% респондентов — более 5 тыс. рублей ежемесячно.

«Подрастающему поколению важно заложить базовый уровень знаний в области финансов. Во взрослой жизни это поможет планировать бюджет, формировать сбережения, увеличивать собственный капитал и не потерпеть убытка в кризис или минимизировать его. По данным ЦБ, за последние несколько лет уровень финансовой грамотности в РФ вырос. Так, значение индекса финансовой грамотности (уровень финансовых знаний, финансовое поведение и финансовые установки россиян) увеличилось с 52 баллов в 2017 году до 54 баллов в 2020 году», — сказала исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» СберБанка Ольга Монахова.