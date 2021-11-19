Россельхозбанк предлагает кредитную карту для покупок в рассрочку в любых магазинах, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Новая карта Россельхозбанка позволяет совершать любые покупки без начисления процентов за пользование кредитными средствами на протяжении трех месяцев, при этом у владельцев есть возможность оформить дополнительный период рассрочки на срок до трех месяцев. Лимит карты — до 350 тыс. рублей.
За выпуск карты и ее обслуживание плата не взимается. Рассрочка на первые три месяца предоставляется бесплатно, дополнительный период рассрочки на любую операцию по карте можно оформить с минимальной комиссией. Карта действует три года с момента выпуска.
По карте действует простая и понятная схема рассрочки в виде трех равных ежемесячных платежей. Кроме того, специально для пользователей карт в интернет-банке и мобильном банке разработан удобный информационный сервис «График рассрочки», позволяющий получить актуальную и подробную информацию по договору и по каждой из покупок.
Снятие наличных и переводы по карте не предусмотрены.
Самые выгодные кредитные карты с рассрочкой
|Название
|Процентная ставка
|Годовое обслуживание, ₽
|Cashback
|от 0%
|0
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|до 39%
|0
|нет
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Лиц.№ 3311
|от 0%
|0 - 10 800
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Лиц.№ 3311
|28%
|0
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|от 0%
|0
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