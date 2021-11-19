Россельхозбанк предлагает кредитную карту для покупок в рассрочку в любых магазинах, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Новая карта Россельхозбанка позволяет совершать любые покупки без начисления процентов за пользование кредитными средствами на протяжении трех месяцев, при этом у владельцев есть возможность оформить дополнительный период рассрочки на срок до трех месяцев. Лимит карты — до 350 тыс. рублей.

За выпуск карты и ее обслуживание плата не взимается. Рассрочка на первые три месяца предоставляется бесплатно, дополнительный период рассрочки на любую операцию по карте можно оформить с минимальной комиссией. Карта действует три года с момента выпуска.

По карте действует простая и понятная схема рассрочки в виде трех равных ежемесячных платежей. Кроме того, специально для пользователей карт в интернет-банке и мобильном банке разработан удобный информационный сервис «График рассрочки», позволяющий получить актуальную и подробную информацию по договору и по каждой из покупок.

Снятие наличных и переводы по карте не предусмотрены.