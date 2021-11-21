✅ Путин утвердил увеличение пороговой суммы для операций по обмену банкнот без паспорта. Президент РФ подписал закон об увеличении пороговой суммы для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, при которых идентификация клиента — физического лица не производится.



✅ Группа ВТБ выходит из капитала «Магнита». Группа ВТБ в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок продала приблизительно 4,9% акций ПАО «Магнит», цена предложения составила 5,7 тыс. рублей за акцию. Ранее на этой неделе группа ВТБ объявила о намерении полностью выйти из капитала ретейлера, продав 17,28% обыкновенных акций. Остальные приблизительно 12,4% акций «Магнита» по такой же цене — 5,7 тыс. рублей за бумагу — получит Marathon Group, который по итогам сделки станет крупнейшим акционером розничной сети.

✅ В России запускается новый финансовый бренд «Х5 Банк». Под этим брендом ретейлер запускает финансовые сервисы. Проект реализуется самостоятельной компанией, в состав учредителей которой входят X5 Group и Альфа-Банк. На первом этапе проект будет включать цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», и банковские услуги: платежи, переводы, рублевый кэшбэк за покупки и другие.

✅ Операторам могут разрешить раскрывать данные о звонках и трафике абонентов. Это позволит операторам при согласии клиента передавать сведения третьей стороне, например банку для скоринга и борьбы с мошенниками или партнерским туристическим сервисам.

✅ Путин внес в Госдуму поправки о повышении прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%. Ранее Путин заявил, что предусмотренный в проекте бюджета на 2022 год уровень индексации прожиточного минимума и МРОТ недостаточен. В связи с этим он предложил увеличить их в 2022 году на 8,6%: прожиточный минимум — до 12 654 рублей, МРОТ — до 13 890 рублей, напоминают в Думе.



✅ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Глава регулятора затронула темы инфляции, ипотеки и роста закредитованности, а также рассказала о перспективах российской экономики. По словам Набиуллиной, восстановление экономики после вызванного пандемией кризиса почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида: худшее позади, но угроза здоровью остается.

✅ Россиянам предложили согласовывать банковские операции с родственниками. Депутат Госдумы Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно ему, россиянам предоставят право подачи заявления в банк, в котором они поручат своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам.

✅ В Госдуме создадут рабочую группу по защите вкладов граждан в банках от инфляции. С таким предложением в ходе обсуждения в Госдуме с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной «Основных направлений единой денежно-кредитной политики» выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он заметил, что «ставка рефинансирования выросла, инфляция выросла, но ставки по депозитам в банках не растут».

✅ Банки готовы отказаться от комиссий за переводы по номеру телефона. Такую возможность допустили в Московском Кредитном Банке, «Зените», «Открытии», «Санкт-Петербурге» и Банке ДОМ.РФ. С апреля 2022-го платежная система Visa планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, однако решение о стоимости операции остается за кредитной организацией.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: круизный флагман Carnival способен удваивать инвестиции, а в России недооценены энергетики. Рубль резко ослаб из-за укрепления доллара, но пока шаткая стабильность отечественной валюты сохраняется. Перспективы Meтaвселенной Марка Цукерберга и возможности российской электроэнергетики — в нашей еженедельной подборке.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам подошла вплотную к 7%. За первую декаду ноября показатель превысил 6,98%. Как показывают данные регулятора, ставка находится сейчас на самом высоком уровне с июля 2019 года (показатель за третью декаду указанного месяца составлял около 7,05%).

✅ «Тинькофф» и Совкомбанк за три квартала потратили на рекламу больше, чем за весь прошлый год. Наиболее существенно увеличил рекламный бюджет в год собственного 15-летия Тинькофф Банк — более чем в три раза (до 10,99 млрд рублей) за девять месяцев. Рост во многом объясняется восстановлением расходов, сокращенных в периоды наиболее сильных локдаунов прошлого года, а реклама акций и продуктов в предновогодний период укрепит этот эффект к концу года.

✅ СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фото. Инициатива призвана сократить очереди в общественных местах, где скоро массово начнут требовать QR-коды: проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами. Возможно, это будет фотография, добавленная на «Госуслуги» пользователем. Возможно, к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы.

✅ Банк России принял решение о регистрации новой небанковской кредитной организации — ООО «РНКО «ЮСиЭс». Базирующаяся в Москве компания после оплаты уставного капитала получит лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций.