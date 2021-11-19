Совет директоров Альфа-Банка принял решение о включении четырех новых членов в состав правления, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке уточнили, что в состав правления вошли топ-менеджеры, занимающие руководящие позиции в Альфа-Банке на протяжении нескольких лет:

Алексей Гиязов, директор по маркетингу;

Андрей Гулецкий, директор по управлению рисками;

Юлия Михайлова, директор по развитию сети, продвинутой аналитике и фронт-решениям;

Александра Тымбай, директор по стратегическому развитию.

Ранее их кандидатуры были утверждены Центральным банком РФ.

«Мы планируем расти с двукратным опережением рынка. При этом конкурентная среда и даже очертания банковского бизнеса стремительно меняются. В этих условиях нам важно адаптировать стратегические цели, удерживать фокус на управлении рисками. И одновременно — отвоевывать клиентов у конкурентов, в том числе за счет яркой и креативной рекламы. Усиление состава правления поможет реализации этих целей», — прокомментировал кадровые решения главный управляющий директор, член совета директоров Альфа-Банка Владимир Верхошинский.