Агентство по страхованию вкладов требует с бывших топ-менеджеров УМ-Банка 449 млн рублей. Об иске, направленном в Арбитражный суд Москвы 15 ноября этого года, АСВ сообщает в пятницу, 19 ноября.

УМ-Банк лишился лицензии 14 ноября 2018 года. Агентство выступает конкурсным управляющим в рамках процедуры банкротства кредитной организации. Напомним, что изначально, в январе 2019-го, было принято решение о принудительной ликвидации УМ-Банка. Но в мае этого года АСВ, выступавшее ликвидатором, сообщило о подаче иска о банкротстве в связи с тем, что в процессе ликвидации была установлена недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований его кредиторов. Арбитражный суд Москвы в сентябре 2021-го признал УМ-Банк несостоятельным (банкротом) , возложив на АСВ функции конкурсного управляющего.

В ходе конкурсного производства было установлено, что лица, контролировавшие банк, совершали «действия по формированию на балансе банка неликвидных активов, в результате которых банку были причинены убытки», объясняет АСВ подачу иска к топ-менеджерам.

В сообщении уточняется, что «заявление подано в отношении Гембух Я. И., Шляхового А. З., Чернавина П. Ф., Никитина Д. В.».



Уточним, что Яков Гембух был председателем правления банка и входил в его совет директоров, а Андрей Шляховой возглавлял совет. Вместе с ними в совет директоров УМ-Банка входили Павел Чернавин и Денис Никитин.