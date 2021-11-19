Банк ДОМ.РФ начал выпускать новые кредитные карты с льготным периодом 120 дней и лимитом до 750 тыс. рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В рамках нового продукта предусмотрена возможность совершения бесплатных переводов по номеру карты и снятия наличных за счет кредитных средств до 10 тыс. рублей в месяц и 50 тыс. рублей в месяц для держателей пакета услуг «Премиальный».

Льготный период 120 дней (срок беспроцентного пользования кредитной картой) распространяется на все виды операций по карте: покупки, переводы, выдача наличных — и начинает действовать с момента осуществления первой операции по карте.

Оформить новый кредитный продукт можно на сайте или в офисе банка. Для обладателей пакета услуг «Премиальный» кредитная карта бесплатна. Без данного пакета услуг ежемесячная стоимость карты составит 199 рублей.
Самые популярные кредитные карты c большим кредитным лимитом

Самые популярные кредитные карты c большим кредитным лимитом

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