Банк ДОМ.РФ начал выпускать новые кредитные карты с льготным периодом 120 дней и лимитом до 750 тыс. рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В рамках нового продукта предусмотрена возможность совершения бесплатных переводов по номеру карты и снятия наличных за счет кредитных средств до 10 тыс. рублей в месяц и 50 тыс. рублей в месяц для держателей пакета услуг «Премиальный».

Льготный период 120 дней (срок беспроцентного пользования кредитной картой) распространяется на все виды операций по карте: покупки, переводы, выдача наличных — и начинает действовать с момента осуществления первой операции по карте.