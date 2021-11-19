Финансовые сложности сегодня испытывают 69% россиян, одновременно с этим каждый четвертый (24%) надеется, что его материальное положение в ближайшее время улучшится. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ. О том, что месячный доход семьи легко позволяет удовлетворять основные потребности, сообщили менее трети опрошенных (29%). Большинство респондентов (69%) испытывают те или иные финансовые трудности — чаще всего говорят о нехватке денег люди старшего возраста (51—65 лет) и жители сел. Ситуация 2021 года мало отличается от прошлогодней: в 2020 году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны.

Несмотря на то что ситуация с личными финансами не улучшается, опрошенные стали более оптимистичны в прогнозах, чем в год начала пандемии коронавируса. Так, почти каждый четвертый респондент (24%) ожидает улучшения своего материального положения. Этот показатель сопоставим с допандемийным 2019 годом, когда на положительные перемены надеялись 26% россиян, и он в два раза больше, чем весной 2020 года, когда только 10% опрошенных полагали, что положение изменится в лучшую сторону.

Подросший в 2021 году оптимизм по поводу улучшения материальных условий связан с произошедшей адаптацией, в ходе которой работники менее успешных секторов экономики переключились на другие направления, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Сказался дефицит кадров и отток мигрантов — появились возможности для трудоустройства. Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, IT, строительство, — до 13%», — добавил Сафонов.

Негативных изменений в своей жизни ожидает каждый пятый опрошенный (21%), а 44% респондентов полагают, что их финансовое положение останется прежним.

Чем моложе респонденты, тем оптимистичнее их прогнозы. Доля ожидающих улучшений россиян снижается с возрастом — с 50% среди тех, кому от 18 до 30 лет, до 11% среди людей старше 65 лет.

Опрос показал, что финансовая обеспеченность незначительно влияет на помощь близким: 70% из тех, кто с трудом удовлетворяет основные потребности, оказывают поддержку родным, так же поступают 75% россиян из числа тех, кто никаких материальных проблем не испытывает.