Правительство предварительно согласилось оставить МСП Банк, который специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, под управлением Корпорации МСП, следует из протокола совещания у зампреда правительства Дмитрия Григоренко. Источник, знакомый с ходом обсуждения, и собеседник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердили, что объединять банки не планируется.

Объединение МСП Банка, входящего в Корпорацию МСП, и Банка ДОМ.РФ, который находится под управлением одноименной госкомпании, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал в ноябре 2020 года. Оно должно было стать одним из этапов реформы институтов развития, которая предусматривает укрупнение структур со схожим функционалом. Суть изменений заключалась в том, чтобы передать управление институтами развития ВЭБ.РФ и устранить пересечение функций разных институтов. На базе ДОМ.РФ и МСП Банка планировалось создать универсальный банк.

Однако теперь планы изменились. С предложением «о целесообразности сохранения МСП Банка под управлением Корпорации МСП» выступило Минэкономразвития, в правительстве его поддержали, следует из протокола заседания, которое состоялось еще в конце сентября.

Представитель аппарата правительства подтвердил, что вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера. На нем «было отмечено, что для обеспечения оптимизации деятельности Корпорации МСП в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо проработать как варианты дальнейшего нахождения в ее составе МСП Банка, так и варианты перепрофилирования банка».