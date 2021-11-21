Банк ДОМ.РФ распространил условия программы лояльности для медиков и работников научных организаций на основные ипотечные программы, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь скидка 0,7 процентного пункта, доступная этим категориям заемщиков, распространяется также на «Льготную», «Семейную», «Сельскую» и «Военную» ипотеку, кредиты под залог недвижимости и ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Для получения скидки заемщику необходимо подтвердить доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк закажет самостоятельно с согласия клиента. Ранее скидка действовала только в отношении программ «Квартира в новостройке», «Готовое жилье», «Рефинансирование» и «Покупка жилого дома».
Также банк почти в два раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита для приобретения квартиры в строящемся или готовом доме и отменил предоставление документов, подтверждающих доход и трудовую занятость. Теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут оформить в ипотеку жилье стоимостью до 50 млн рублей. Для других регионов максимальная сумма кредита увеличена до 30 млн рублей.
Клиентам банка доступна и скидка к ставке по программе «Квартира в новостройке», «Готовое жилье», «Рефинансирование» в размере 0,5 п. п., которая устанавливается автоматически при сумме кредита от 6 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 3 млн рублей в других регионах.