Банк ДОМ.РФ распространил условия программы лояльности для медиков и работников научных организаций на основные ипотечные программы, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь скидка 0,7 процентного пункта, доступная этим категориям заемщиков, распространяется также на «Льготную», «Семейную», «Сельскую» и «Военную» ипотеку, кредиты под залог недвижимости и ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Для получения скидки заемщику необходимо подтвердить доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк закажет самостоятельно с согласия клиента. Ранее скидка действовала только в отношении программ «Квартира в новостройке», «Готовое жилье», «Рефинансирование» и «Покупка жилого дома».

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Также банк почти в два раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита для приобретения квартиры в строящемся или готовом доме и отменил предоставление документов, подтверждающих доход и трудовую занятость. Теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут оформить в ипотеку жилье стоимостью до 50 млн рублей. Для других регионов максимальная сумма кредита увеличена до 30 млн рублей.



Клиентам банка доступна и скидка к ставке по программе «Квартира в новостройке», «Готовое жилье», «Рефинансирование» в размере 0,5 п. п., которая устанавливается автоматически при сумме кредита от 6 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 3 млн рублей в других регионах.