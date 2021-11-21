Спрос на инвестиции в золото в 2021 году вырос до 30% по сравнению с пандемийным 2020-м. На фоне высокой инфляции инвесторы для защиты активов стали чаще вкладываться в драгметаллы. Этот тренд может усилиться из-за дальнейшего раскручивания инфляции и роста стоимости золота, пишут «Известия».

Рост спроса граждан на инвестиции в драгоценные металлы через обезличенные металлические счета наблюдается с начала года, отметил руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко. В частности, популярностью пользуются золото и палладий, обороты которых к осени 2021-го выросли на 30% по сравнению с годом ранее. А продажи инвестиционных монет выросли в четыре раза по сравнению с ситуацией в начале года, сообщил он. Одна из причин увеличения таких вложений, пояснил специалист, — ожидание дальнейшего роста мировых цен на золото и драгметаллы на фоне растущей инфляции в США и других странах.

Высокая инфляция в мире на фоне низких долларовых доходностей делает вложения в золото привлекательными, подчеркнул исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. Благородный металл представляется интересной альтернативой на фоне перегретых рынков сырья, американской фондовой площадки и ожидаемого снижения облигаций из-за сворачивания покупок бумаг ФРС США, уверен он. Всплеск интереса к золоту вызван фактором сезонности: за последние десять лет котировки на него показывают рост в ноябре — декабре, считают в МКБ.



Интерес к инвестициям на золото сохранится, прогнозируют представители банков. В случае фиксации ставки ФРС на прежнем уровне и дальнейшего усиления инфляции в США у драгметалла есть потенциал для роста, уверен Сергей Устименко из ПСБ.



Впрочем, риском для золота может стать укрепление доллара на международном валютном рынке, поскольку этот драгметалл имеет обратную корреляцию с индексом американской денежной единицы, поясняет Владимир Потапов. Но и здесь перспективы для золота благоприятны: «американец» уже очень сильно укрепился к основным валютам и в ближайшее время скорее развернется в сторону падения. За предстоящий год котировки золота могут вырасти до 2 тыс. долларов за тройскую унцию, заверил исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции». Сейчас драгметалл торгуется по 1,86 тыс. долларов.

