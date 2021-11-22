В период нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года россияне на 16% увеличили траты на сферу развлечений, несмотря на эпидемиологические ограничения во многих регионах, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex, основанное на данных сервисов «Тинькофф Касса» и «Тинькофф Бизнес». Кроме того, граждане стали больше тратить на фастфуд, косметику и авиабилеты.

По данным исследования, с 28 октября по 7 ноября онлайн-обороты предприятий фастфуда выросли на 20% по сравнению с периодом 23 сентября ― 3 октября 2021 года. Средний чек покупки в этой категории также увеличился на 9%. В годовом выражении рост спроса на покупку быстрого питания через Интернет еще более значительный ― 82%. Кроме того, россияне на 14% увеличили число интернет-заказов продуктов питания и на 10% ― косметики. При этом обороты продавцов в этой категории снизились: россияне не делали большие закупки, предпочитая заказывать продовольствие чаще, но на меньшие суммы.

«Несмотря на ограничения работы досуговых предприятий — во многих регионах посещение было возможно только при предъявлении QR-кода, — офлайн-обороты компаний в сфере развлечений (туристические достопримечательности, ботсады, шоу, музеи и т. д.) выросли на 16% в нерабочие дни. Также выросли и обороты почтовых компаний и курьерских сервисов на 35%, медицинских учреждений — на 117%», ― отмечается в исследовании.

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Помимо этого, по данным аналитиков «Тинькофф», в годовом выражении более чем на 20% выросли обороты в категориях «авиа» и «транспорт». Рост покупок авиабилетов подтвердили в сервисах по подбору выгодных перелетов. Заказы, сделанные в ноябре, на поездки экономкласса увеличились на 42% по сравнению с предыдущим месяцем, оценили в Skyscanner. Согласно данным «Туту.ру», 41% пользователей на «длинные выходные» поехали домой.

Из-за повышенного спроса увеличилась и средняя стоимость билетов, сообщили в OneTwoTrip: средняя цена перелета по России в одну сторону в период с 28 октября по 7 ноября составила 4,6 тыс. рублей, тогда как этот же показатель в середине октября составлял 4,3 тыс. рублей, а неделей позже ― 3,7 тыс. рублей. По данным агентства «Купибилет», среди международных направлений популярность перелетов в Азербайджан выросла на 121%, в Турцию ― на 81%, а в Грузию ― на 70%. В TUI добавили, что на период локдауна число бронирований туров по России выросло в пять раз.

В крупнейших музеях России также рассказали о повышенном числе посетителей в период нерабочих дней, несмотря на ограничительные меры. Посещение по QR-коду введено в музеях Московского Кремля с 30 октября, сообщили в пресс-службе организации: в объявленные нерабочими дни количество посетителей снизилось на 15% относительно предыдущей недели (с 22 по 29 октября). Однако относительно аналогичного периода прошлого года их число выросло на 65%. Общее число посетителей Ельцин-центра с 30 октября по 7 ноября по сравнению с неделей перед вводом ограничений увеличилось более чем вдвое ― с 1 334 человек до 3 893, уточнили в его пресс-службе. В то же время в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» число посетителей по сравнению с прошлым годом сократилось с 9 тыс. до 7,8 тыс.